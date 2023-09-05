Фелиш отказал двум топ-клубам АПЛ ради «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш прошедшим летом был интересен многим клубам. По информации от журналиста Фернандо Поло, в услугах португальца были заинтересованы такие команды, как «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» и «Аль-Хиляль».

Как сообщает источник, Фелиш поблагодарил все эти команды за интерес, но сказал им, что хочет перейти в «Барселону». Жоау дождался своего трансфера на «Камп Ноу» лишь в день дедлайна. Мадридский «Атлетико» согласился отпустить молодого нападающего в аренду без права выкупа.

Напомним, во второй половине прошлого сезона Фелиш выступал в аренде за «Челси».