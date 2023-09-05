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Линдстрём объяснил, почему отказал «Ливерпулю», за который болеет с детства

05 Сентября 2023 • 03:56 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
16.09 14:30

Новичок «Наполи» Йеспер Линдстрём рассказал о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль».

В конце августа 23-летний футболист перебрался из франкфуртского «Айнтрахта» в «Наполи». Трансфер датчанина обошёлся действующим чемпионам Италии в 30 млн евро.

«У меня был вариант с «Ливерпулем», и это был бы просто невероятный опыт, ведь я болельщик этого клуба. Но разумно ли было переходить туда в моём случае? Если я не буду играть, то с таким же успехом я могу просто сидеть и смотреть матчи команды по телевизору. «Наполи» – отличный клуб, и здесь мне пообещали регулярную игровую практику, что необходимо в моём возрасте», – сказал в интервью Tipsbladet Линдстрём.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Айнтрахт Франкфурт Наполи Йеспер Линдстрем
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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