«Ливерпуль» выбрал состав на игру с «Вулверхэмптоном»

В субботу программу восьмого тура Английской премьер-лиги будет открывать матч между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Алиссон, Гомес, Куанса, Матип, Робертсон, Макаллистер, Собослаи, Джонс, Салах, Гакпо, Жота.

Игра между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем» стартует в 14:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.

Отметим, что после четырёх сыгранных туров Премьер-лиги «Ливерпуль» имеет 10 зачётных баллов в своём активе.