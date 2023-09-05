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«Реал» будет участвовать в гонке за Мбаппе следующим летом, но француза также хочет топ-клуб АПЛ

05 Сентября 2023 • 10:42 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
15.09 22:00

Мадридский «Реал» определённо следующим летом хочет пополнить свои ряды нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе. Об этом сообщает французское издание L’Equipe.

По информации от источника, помимо «Реала» в гонке также с большой долей вероятности будет участвовать английский «Ливерпуль», который с радостью заполучил бы француза на правах свободного агента.

Напомним, Мбаппе пока не горит желанием продлевать контракт с «ПСЖ», который заканчивается летом 2024 года. Парижский клуб пытался продать Килиана в межсезонье, но ни одна из заинтересованных команд не хотела платить за игрока в районе 200 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024
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