«Реал» будет участвовать в гонке за Мбаппе следующим летом, но француза также хочет топ-клуб АПЛ

Мадридский «Реал» определённо следующим летом хочет пополнить свои ряды нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе. Об этом сообщает французское издание L’Equipe.

По информации от источника, помимо «Реала» в гонке также с большой долей вероятности будет участвовать английский «Ливерпуль», который с радостью заполучил бы француза на правах свободного агента.

Напомним, Мбаппе пока не горит желанием продлевать контракт с «ПСЖ», который заканчивается летом 2024 года. Парижский клуб пытался продать Килиана в межсезонье, но ни одна из заинтересованных команд не хотела платить за игрока в районе 200 миллионов евро.