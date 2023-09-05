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Диаш – о трансфере Нунеса в «Манчестер Сити»: «Очень рад видеть в клубе ещё одного португальца»

05 Сентября 2023 • 12:49 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
16.09 14:30

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал переход в команду своего соотечественника Матеуса Нунеса, который перебрался в коллектив Хосепа Гвардиолы из «Вулверхэмптона».

«Очень рад видеть в клубе ещё одного португальца, он перешёл в один из лучших клубов планеты. Я очень рад за Матеуса, но больше всего меня радует то, что ещё один португалец получил большую возможность в своей карьере», – заявил Диаш в беседе с Record Portugal.

Напомним, Нунес на протяжение прошлого сезона неоднократно был связан с «Ливерпулем». 25-летний хавбек стоил «Манчестер Сити» 62 миллиона евро.

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Вулверхэмптон Матеус Нунес трансферы футбола - лето 2023
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