Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может вернуться в «Барселону».

Переход 32-летнего игрока в каталонский клуб активно обсуждался прошедшим летом, но до конкретики так и не дошло – хавбек остался в Англии. Алькантара может стать свободным агентом уже в июле следующего года, поскольку его действующий контракт с «Ливерпулем» истекает по окончании сезона. По данным Mundo Deportivo, в числе претендентов на Тьяго остаётся «Барселона», которая, вероятно, пригласит своего воспитанника в межсезонье, если тот так и не продлит договор с мерсисайдцами.

Тьяго Алькантара покинул ряды «сине-гранатовых» в 2013 году, перебравшись в «Баварию». Цвета «Ливерпуля» испанец защищает с 2020 года.