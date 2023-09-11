«Ливерпуль» восхищается Боуэном, игрок находится в шорт-листе Клоппа

«Ливерпуль» в последних сезонах был очень впечатлён игрой нападающего лондонского «Вест Хэма» Джаррода Боуэна. Как сообщает The Athletic, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп восхищается англичанином и держит его в своём шорт-листе.

«Ливерпуль» понимает, что «Вест Хэм» будет требовать за Боуэна очень большую сумму компенсации, поэтому минувшим летом клуб не вёл активных переговоров с «молотобойцами».

В новом сезоне Боуэн отметился тремя голами и ассистом в первых четырёх турах Английской премьер-лиги. В прошлой кампании Джаррод забил победный гол в финале Лиги конференций в ворота «Фиорентины».