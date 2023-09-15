​Клопп раскрыл правду об уходе Хендерсона

В летнее трансферное окно Джордан Хендерсон перебрался в «Аль-Иттифак» после 12 лет в «Ливерпуле». Футболист говорил, что переехал в Саудовскую Аравию не ради денег, а из-за стремления быть ценным и желанным. Комментарий на этот счёт дал рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Хендо сказал правду. Мы общались, и я сказал ему, что хочу, чтобы он остался. Но мы проговорили, что, возможно, он не будет играть регулярно.

Я не могу сказать футболисту: «Ты сыграешь 50 матчей». Потому что я этого не знаю. В разуме Хендо он считал, что я не хочу, чтобы он оставался. Если бы я сказал, что он будет для меня главным игроком, он бы остался. Но я не мог этого сказать. Вот почему для него лучше было уйти. В этом нет ничего плохого. Он был капитаном лучшего «Ливерпуля» в эпоху АПЛ», - сказал Клопп журналистам.