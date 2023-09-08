Ван Дейк – о красной в матче с «Ньюкаслом»: «Нетипичная для меня ситуация»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал свою красную карточку, которую получил в матче с «Ньюкаслом». Напомним, из-за неё нидерландец получил дисквалификацию на три матча в Английской премьер-лиге.

«Нетипичная для меня ситуация. В составе «Ливерпуля» я ещё никогда не получал красную карточку, а в целом за всю карьеру у меня их было четыре. Несмотря на это, я хорошо начал сезон. Чувствую себя сильным и не могу дождаться возвращения», – цитирует ван Дейка Anfield Watch.

«Ливерпуль» в новом сезоне набрал 10 очков в 4 стартовых матчах Английской премьер-лиги.