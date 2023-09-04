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Романо: «Переход Макаллистера в «Ливерпуль» – лучший трансфер лета»

04 Сентября 2023 • 21:32 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
16.09 14:30

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо рассказал, какой трансфер завершившегося лета считает лучшим.

По мнению итальянского эксперта трансферного рынка, «Ливерпуль» на крайне выгодных условиях смог переманить в свои ряды 24-летнего чемпиона мира Алексиса Макаллистера, выступавшего за «Брайтон»: «Лучший трансфер? Макаллистер. На мой взгляд, «Ливерпуль» совершил великолепное подписание. Клуб проделал выдающуюся работу. Стоимость сделки составила около 40 млн евро, что просто невероятно, учитывая уровень игрока», – цитирует CaughtOffside Романо.

Алексис Макаллистер провёл четыре матча за «Ливерпуль» в Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Брайтон Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023 Алексис Макаллистер
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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