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«Ливерпуль» предлагал больше 115 млн евро за бразильского полузащитника слухи

07 Сентября 2023 • 22:17 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
16.09 14:30

«Ливерпуль» был готов приобрести хавбека «Ньюкасла» Бруно Гимараэса.

«Красные» планировали усилить среднюю линию футболистом «Брайтона» Мойсесом Кайседо, однако тот предпочёл присоединиться к «Челси». Как информирует Diario AS, вскоре после неудачи в сделке по эквадорцу «Ливерпуль» связался с «Ньюкаслом» по вопросу трансфера Гимараэса, предложив за 25-летнего бразильца 100 млн фунтов стерлингов (около 116 млн евро), но также не сумел добиться своего.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бруно Гимараэса в 70 млн евро. Контракт полузащитника с «сороками» рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Бруно Гимараэс Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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