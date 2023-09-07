«Ливерпуль» был готов приобрести хавбека «Ньюкасла» Бруно Гимараэса.

«Красные» планировали усилить среднюю линию футболистом «Брайтона» Мойсесом Кайседо, однако тот предпочёл присоединиться к «Челси». Как информирует Diario AS, вскоре после неудачи в сделке по эквадорцу «Ливерпуль» связался с «Ньюкаслом» по вопросу трансфера Гимараэса, предложив за 25-летнего бразильца 100 млн фунтов стерлингов (около 116 млн евро), но также не сумел добиться своего.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бруно Гимараэса в 70 млн евро. Контракт полузащитника с «сороками» рассчитан до 2026 года.