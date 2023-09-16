Макаллистер объяснил, почему выбрал «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер ответил на вопрос, почему принял решение перебраться в команду Юргена Клоппа.

«Переход в «Ливерпуль» дался мне легко, ведь клуб и тренер сразу дали понять, что я им нужен. Это очень важный фактор. Конечно, деньги важны, но это не всегда самое главное», — приводит слова Макаллистера Eurosport.

Напомним, 24-летний аргентинец перебрался в «Ливерпуль» из «Брайтона» минувшим летом. В составе «красных» хавбек провел уже четыре матча в Английской премьер-лиге, в которых получил одну желтую карточку, а также один раз был удален.

Сегодня, 16 сентября, «Ливерпуль» встретится в гостях с «Вулверхэмптоном» в шестом туре АПЛ. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры. Начало события — в 14:30 по мск.