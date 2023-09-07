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В «Ливерпуле» даже не задумывались о продаже Салаха в Саудовскую Аравию слухи

07 Сентября 2023 • 21:01 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
3:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд
окончен

«Ливерпуль» не рассматривал возможность расставания с нападающим Мохамедом Салахом.

Египетского футболиста пытался подписать саудовский «Аль-Иттихад», который, по многочисленным слухам, был готов предложить вплоть до 200 млн евро. Как стало известно недавно, Салах не переедет в Саудовскую Аравию в обозримом будущем. Более того, по информации журналиста Дэвида Линча, в «Ливерпуле» даже не задумывались о продаже 31-летнего игрока. Клуб с самого начала был твёрдо намерен сохранить лидера атаки вне зависимости от предлагаемой суммы.

Контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Иттихад Мохамед Салах трансферы футбола - лето 2023
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