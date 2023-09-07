«Ливерпуль» не рассматривал возможность расставания с нападающим Мохамедом Салахом.

Египетского футболиста пытался подписать саудовский «Аль-Иттихад», который, по многочисленным слухам, был готов предложить вплоть до 200 млн евро. Как стало известно недавно, Салах не переедет в Саудовскую Аравию в обозримом будущем. Более того, по информации журналиста Дэвида Линча, в «Ливерпуле» даже не задумывались о продаже 31-летнего игрока. Клуб с самого начала был твёрдо намерен сохранить лидера атаки вне зависимости от предлагаемой суммы.

Контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до 2025 года.