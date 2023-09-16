«Ливерпуль» за тайм матча с «Вулверхэмптоном» превратил поражение в победу и возглавил АПЛ

Пятый тур чемпионата Англии начался матчем «Вулверхэмптон» - «Ливерпуль». Хозяева поля отдали мяч противнику, но при этом ни в чем другом ему особо не уступали. Уже на седьмой минуте «волки» провели голевую атаку. Активно Педру Нету привела к точному пасу на Хвана Хи-Чана, который переправил мяч в цель. Ливерпульцы отыгрались после перерыва - Диогу Жота в чужой штрафной сыграл на Мохамеда Салаха, а тот продлил полет мяча на дальнюю штангу, и Коди Гакпо сравнял счет. Гости в концовке все же добились своего. На 85-й минуте голкипер «волков» неудачно ввел мяч в игру, и Салах вывел на удар с нескольких метров Эндрю Робертсона - 2:1. Египтянин вскоре снова отдал голевую передачу, и Харви Эллиотт от линии штрафной рикошетом от штанги забил третий гол - 3:1.

Хозяева с тремя очками остаются внизу таблицы, а вот противник, набрав 13 пунктов, стал единоличным лидером.