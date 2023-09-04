Ван Бастен: «Отказ Гравенберха выступать за молодёжную сборную Нидерландов – это неприемлемо»

Известный нидерландский экс-футболист Марко ван Бастен прокомментировал решение Райана Гравенберха пропустить сбор молодёжной национальной команды.

21-летний полузащитник совсем недавно перебрался из мюнхенской «Баварии» в «Ливерпуль», чем и объяснил своё решение не принимать приглашение в молодёжную сборную Нидерландов.

«Это неприемлемо, – считает ван Бастен. – Я могу понять его доводы, но так просто нельзя поступать. Это неправильно по отношению к сборной, ко всему нидерландскому футболу», – цитируют английские СМИ легендарного экс-нападающего.

«Ливерпуль» заплатил за трансфер Райана Гравенберха 40 млн евро. В «Баварии» хавбек выступал на протяжении одного года.