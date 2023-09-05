Хендерсон: «Если бы хоть один человек в «Ливерпуле» хотел, чтобы я остался, я бы остался»

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон упрекнул свою бывшую команду в лице «Ливерпуля». По словам англичанина, никто в клубе не проявил заинтересованность в том, чтобы капитан остался в команде.

«Когда «Аль-Иттифак» обратился к «Ливерпулю» для моего трансфера, реакция клуба не заключалась в том, чтобы сказать нет. Если бы хоть один человек в «Ливерпуле» хотел, чтобы я остался, я бы остался», – цитирует Хендерсона The Athletic.

Напомним, Хендерсон в «Аль-Иттифаке» выступает под руководством своего бывшего одноклубника по «Ливерпулю» Стивена Джеррарда. Джордан выступал за мерсисайдцев с 2011 по 2023 год.