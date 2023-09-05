Романо: «У саудовских клубов отличные шансы подписать Салаха в 2024 году»

Инсайдер Фабрицио Романо высказался о возможном переезде Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию.

«Аль-Иттихад» намерен в ближайшие дни оформить громкое подписание египтянина, однако сделать это будто трудно, поскольку «Ливерпуль» не сможет найти замену звезде – трансферное окно в Англии уже закрыто.

«Я ожидаю, что саудовские клубы вернутся за Салахом в 2024 году – и тогда это будет по-настоящему «опасно». У «Ливерпуля» будет больше времени, чтобы заменить Мохамеда игроком высокого уровня. На мой взгляд, сейчас трансфер почти невозможен, но в следующем году за этим действительно будет смысл последить, ведь саудовцы очень хотят видеть такого футболиста у себя», – цитирует CaughtOffside Романо.