«Ливерпуль» летом не хотел продавать Нуньеса

«Ливерпуль» минувшим летом не имел никакого желания продавать своего нападающего Дарвина Нуньеса, которого в прошлом сезоне часто критиковали из-за неуверенной реализации.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство и тренерский штаб «Ливерпуля» было полностью довольно выступлениями Нуньеса в дебютном сезоне. В клубе верят, что уругваец со временем будет становиться только лучше.

Отметим, что Нуньес на старте сезона больше всего запомнился выходом на замену в выездном матче против «Ньюкасла» в чемпионате. Уругваец вышел, когда его команда проигрывала 0:1 в меньшинстве. Нападающий переломил ход игры и принёс мерсисайдцам победу, оформив дубль.