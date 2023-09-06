Роджерс: «Хендерсон очень любит «Ливерпуль», но ему, возможно, был нужен новый вызов»

Бывший рулевой «Ливерпуля» Брендан Роджерс прокомментировал переезд Джордана Хендерсона в Саудовскую Аравию.

В конце июля экс-капитан «красных» перебрался в «Аль-Иттифак». Цвета «Ливерпуля» полузащитник представлял на протяжении 12 лет, отыграв почти 500 матчей за команду.

«Игроки должны делать то, что лучше для них. В наши дни слишком много людей, осуждающих решения других.

Я очень хорошо знаю Джордана, и мне прекрасно известно, насколько он любит «Ливерпуль». На текущем этапе карьеры ему было бы трудно оставаться на первых ролях в команде. С «Ливерпулем» он выиграл абсолютно всё, поэтому, возможно, ему потребовался новый вызов», – цитирует TalkSport Роджерса, ныне тренирующего «Селтик».