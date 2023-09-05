Хендерсон: «После разговора с Клоппом я понял, что не буду много играть»

Бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, почему решил покинуть команду минувшим летом. Напомним, англичанин перебрался в «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии, где воссоединился со Стивеном Джеррардом, который возглавляет команду.

«У меня очень хорошие отношения с Юргеном, в разговоре со мной он был честен. Я не буду раскрывать подробности, но скажу, что после разговора у меня возникло ощущение, что я не буду много играть. Я знал, что на мою позицию придут новые игроки. Это вовсе не значит, что меня вынудили уйти, но никто особо не хотел, чтобы я остался», – заявил Хендерсон в интервью The Athletic.