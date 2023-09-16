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​Робертсон сыграл свой 200-й матч за «Ливерпуль»

16 Сентября 2023 • 20:57 Комментировать
Вулверхэмптон
1:3
Ливерпуль
окончен

В пятом туре английского чемпионата «Ливерпуль» обыграл на выезде «Вулверхэмптон» и достойным образом отметил юбилейный, двухсотый матч за клуб с учетом всех турниров для Энди Робертсона - защитника и капитана «Ливерпуля». Он присоединился к клубу в 2017 году после трех лет выступлений в составе «Халл Сити» - «Ливерпуль» выплатил за его трансфер десять миллионов английских фунтов.

В следующем туре английского чемпионата «Ливерпуль» сразится с «Вест Хэмом», этос лучится в следующее воскресенье, двадцать четвертого сентября. После пяти туров команда Клоппа идет третьей в турнирной таблице.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон Эндрю Робертсон
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