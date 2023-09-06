В «Аль-Иттихаде» теряют надежду на подписание Салаха

Переход нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в «Аль-Иттихад» может сорваться.

Саудовский клуб был готов заплатить грандиозную сумму, чтобы провернуть трансфер египтянина: по распространённым данным, «Ливерпуль» мог заработать на продаже своей звезды порядка 200 млн евро. Гранд Премьер-лиги не горел желанием расставаться с Салахом, поскольку найти ему замену не представляется возможным в связи с закрытием трансферного окна в Англии.

По сведениям журналиста Майка Макграта, в «Аль-Иттихаде» теряют оптимизм в вопросе перехода Салаха. В клубе считают, что оформлять сделку уже слишком поздно.