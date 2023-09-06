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В «Аль-Иттихаде» теряют надежду на подписание Салаха

06 Сентября 2023 • 22:45 Комментировать (1)
Аль-Иттихад Джидда
3:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд
окончен

Переход нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в «Аль-Иттихад» может сорваться.

Саудовский клуб был готов заплатить грандиозную сумму, чтобы провернуть трансфер египтянина: по распространённым данным, «Ливерпуль» мог заработать на продаже своей звезды порядка 200 млн евро. Гранд Премьер-лиги не горел желанием расставаться с Салахом, поскольку найти ему замену не представляется возможным в связи с закрытием трансферного окна в Англии.

По сведениям журналиста Майка Макграта, в «Аль-Иттихаде» теряют оптимизм в вопросе перехода Салаха. В клубе считают, что оформлять сделку уже слишком поздно.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Иттихад Мохамед Салах трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Aleksanderr07
06 Сентября 2023 в 23:12
и пошли на ... лесом...
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