«Аль-Иттихад» не оставит попытки переманить в свои ряды нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Египетский футболист так и не переехал в Саудовскую Аравию, несмотря на готовность «Аль-Иттихада» заплатить грандиозную сумму за трансфер. По данным Sky Sports, переговоры по Салаху могут возобновиться в январе. Саудовский гранд не откажется от идеи приглашения звезды Премьер-лиги, поэтому попробует провернуть сделку в следующем году – вероятно, летом, если зимой достичь договорённости снова не удастся.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Мохамеда Салаха составляет 65 млн евро, однако «Аль-Иттихад», если верить слухам, был готов заплатить около 200 млн.