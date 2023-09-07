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«Аль-Иттихад» вернётся за Салахом в январе слухи

07 Сентября 2023 • 23:45 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
3:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд
окончен

«Аль-Иттихад» не оставит попытки переманить в свои ряды нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Египетский футболист так и не переехал в Саудовскую Аравию, несмотря на готовность «Аль-Иттихада» заплатить грандиозную сумму за трансфер. По данным Sky Sports, переговоры по Салаху могут возобновиться в январе. Саудовский гранд не откажется от идеи приглашения звезды Премьер-лиги, поэтому попробует провернуть сделку в следующем году – вероятно, летом, если зимой достичь договорённости снова не удастся.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Мохамеда Салаха составляет 65 млн евро, однако «Аль-Иттихад», если верить слухам, был готов заплатить около 200 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Иттихад Мохамед Салах трансферы футбола - лето 2023
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