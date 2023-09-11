Центральный защитник «Вест Хэма» Наиф Агер попал в сферу интересов грандов Премьер-лиги.

Основным претендентом на 27-летнего игрока называется «Ливерпуль», который подыскивает долгосрочную замену 32-летним Виргилу ван Дейку и Жоэлю Матипу. Согласно сведениям The Sun, «красные» рассматривают возможность приобретения Агера следующим летом, однако на марокканца есть и другой статусный претендент – «Манчестер Сити». «Горожане», впрочем, не столь остро нуждаются в усилении центра обороны.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Наифа Агера в 35 млн евро. Контракт футболиста с «Вест Хэмом» рассчитан до середины 2027 года.