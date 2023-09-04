Робертсон: «Надеюсь, Салах останется игроком «Ливерпуля» в обозримом будущем»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал слухи о возможном уходе из команды нападающего Мохамеда Салаха. Напомним, «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии был готов предложить за опытного египтянина свыше 100 миллионов евро.

«Нас не волнуют слухи. Салах – игрок «Ливерпуля». Надеюсь, всё так и останется в обозримом будущем», – цитирует Робертсона Football Daily.

У Салаха остаётся ещё два года по контракту с «Ливерпулем». Мохамеду предложили внушительный финансовый оклад в Саудовской Аравии. В этой стране трансферное окно ещё открыто. Чисто теоретически сделка переход возможен, но «Ливерпуль» вряд ли отпустит своего ключевого игрока, зная, что не сможет подписать замену.