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Робертсон: «Надеюсь, Салах останется игроком «Ливерпуля» в обозримом будущем»

04 Сентября 2023 • 12:47 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
16.09 14:30

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал слухи о возможном уходе из команды нападающего Мохамеда Салаха. Напомним, «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии был готов предложить за опытного египтянина свыше 100 миллионов евро.

«Нас не волнуют слухи. Салах – игрок «Ливерпуля». Надеюсь, всё так и останется в обозримом будущем», – цитирует Робертсона Football Daily.

У Салаха остаётся ещё два года по контракту с «Ливерпулем». Мохамеду предложили внушительный финансовый оклад в Саудовской Аравии. В этой стране трансферное окно ещё открыто. Чисто теоретически сделка переход возможен, но «Ливерпуль» вряд ли отпустит своего ключевого игрока, зная, что не сможет подписать замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Эндрю Робертсон
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