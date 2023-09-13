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«Ливерпуль» может подписать вингера сборной Бельгии в январе слухи

13 Сентября 2023 • 04:07 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
16.09 14:30

«Ливерпуль» сохраняет интерес к футболисту ПСВ Жоану Бакайоко.

Мерсисайдцы фигурировали в числе претендентов на бельгийца в летнее трансферное окно, однако футболист так и не сменил клубную прописку. Как сообщает Football Insider, «Ливерпуль» рассматривает возможность подписания Бакайоко в январе. Поспорить за 20-летнего игрока, выступающего на правом фланге атаки, предстоит с другими представителями Английской премьер-лиги.

В активе Жоана Бакайоко пять результативных передач в восьми матчах за ПСВ в текущем сезоне, а также один забитый гол и два ассиста в пяти встречах за сборную Бельгии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 10 млн евро.

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Ливерпуль ПСВ Жоан Бакайоко трансферы футбола - зима 2024
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