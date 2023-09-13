«Ливерпуль» сохраняет интерес к футболисту ПСВ Жоану Бакайоко.

Мерсисайдцы фигурировали в числе претендентов на бельгийца в летнее трансферное окно, однако футболист так и не сменил клубную прописку. Как сообщает Football Insider, «Ливерпуль» рассматривает возможность подписания Бакайоко в январе. Поспорить за 20-летнего игрока, выступающего на правом фланге атаки, предстоит с другими представителями Английской премьер-лиги.

В активе Жоана Бакайоко пять результативных передач в восьми матчах за ПСВ в текущем сезоне, а также один забитый гол и два ассиста в пяти встречах за сборную Бельгии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 10 млн евро.