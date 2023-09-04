«Ливерпуль» изо всех сил пытается удержать в своих рядах нападающего Мохамеда Салаха.

Трансферное окно в Англии закрылось, поэтому мерсисайдцам будет крайне трудно найти замену египетской звезде. Согласно обновлённым сведениям инсайдера Руди Галетти, «Ливерпуль» отклонил последнее предложение «Аль-Иттихада» на сумму почти в 160 млн евро. Впрочем, дело ещё не закрыто – саудовский клуб по-прежнему раздумывает над тем, как убедить «красных» продать 31-летнего игрока.

Мохамед Салах отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами в четырёх матчах текущего розыгрыша Английской премьер-лиги.