Жота впечатлён уровнем Гравенберха

В летнее трансферное окно состав «Ливерпуля» пополнил полузащитник Райан Гравенберх. Комментарий по поводу уровня нидерландского футболиста дал нападающий мерсисайдской команды Диогу Жота.

«Я провёл с Гравенберхом всего пару тренировок, но уже смог увидеть, какое качество он даёт. Думаю, он будет ещё одним футболистом, который поможет нам двигаться вперёд», - сказал Жота клубной пресс-службе.

Ближайший матч чемпионата Англии «Ливерпуль» проведёт в субботу, 16 сентября. Команда Юргена Клоппа будет играть против «Вулверхэмптона» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.