Гравенберх отказался от вызова в сборную Нидерландов U-21, так как хочет обосноваться в «Ливерпуле»

Новичок «Ливерпуля» Райан Гравенберх отказался от вызова в сборную Нидерландов U-21. По информации от AFC Ajax, хавбек дал понять главному тренеру, что после недавней смены клуба хочет обосноваться в новом городе и ускорить процесс адаптации.

Напомним, Гравенберх прошлым летом перебрался из амстердамского «Аякса» в мюнхенскую «Баварию», но уже спустя год покинул «красную машину», так как не получал достаточного количества игровой практики.

Отметим, что Гравенберх перебрался в «Ливерпуль» за 40 миллионов евро без учёта бонусов. 21-летний полузащитник к своим годам успел провести 11 матчей за взрослую сборную Нидерландов.