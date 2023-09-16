Жота назвал португальского игрока, которого хотел бы видеть в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота рассказал, кого из товарищей по сборной Португалии хотел бы видеть в своём клубе.

Среди всех соотечественников 26-летний игрок мерсисайдцев выделил Бернарду Силву, выступающего за «Манчестер Сити»: «Бернарду – один из умнейших футболистов, которых я знаю. Его способность укрывать мяч от соперников – это нечто особенное», – приводит That's football слова Жоты.

Минувшим летом слухи связывали Силву с возможным переходом в «Барселону» и «Пари Сен-Жермен». В августе 29-летний полузащитник заключил с «Манчестер Сити» новый контракт, рассчитанный до середины 2026 года.