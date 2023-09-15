​Клоппа возмутил вопрос о Салахе

В последние недели слухи активно связывали Мохамеда Салаха с «Аль-Иттихадом». «Ливерпулю» удалось сохранить звёздного форварда в своих рядах, но журналисты снова задали Юргену Клоппу вопрос о будущем египтянина. У рулевого «красных» спросили о возможном отъезде Салаха в Саудовскую Аравию в зимнее трансферное окно.

«Вы шутите, да? Дождитесь хотя бы декабря, а потом уже задавайте такие вопросы», - возмущённо сказал Клопп на пресс-конференции. Немецкому специалисту явно надоели вопросы о Салахе.

Ближайший матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт 16 сентября – против «Вулверхэмптона» на выезде.