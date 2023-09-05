Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
20000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дарвин Нуньес: «Сказал Суаресу, что хочу занять его номер в сборной Уругвая»

05 Сентября 2023 • 00:29 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
16.09 14:30

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес хочет выступать под девятым номером в национальной команде.

Прежде чем получить «девятку» в сборной Уругвая, 24-летний футболист попросил одобрения у Луиса Суареса, выступавшего под этим номером ранее: «Я сказал Суаресу, что хочу играть под девятым номером и буду выкладываться изо всех сил, как это делал он. Он не стал возражать. Конечно, если он вернётся, то «девятка» снова перейдёт к нему», – цитирует UruguayanHeroes Нуньеса, забившего три гола в 16 поединках за Уругвай.

9 сентября уругвайцы сыграют против соперников из Чили, а 12-го числа будут противостоять сборной Эквадора.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Луис Суарес Сборная Уругвая Дарвин Нуньес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
20000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Сентября
02:03 · Англия. Премьер-лига
Эрик Байи – игрок «Бешикташа» официально
01:19 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» не продал Гатти английскому клубу
01:16 · Англия. Премьер-лига
​Петер Шмейхель не в восторге от действий Онана
01:10 · Англия. Премьер-лига
Президент «Атлетика»: «Мы были близки к подписанию Лапорта»
01:01 · Англия. Премьер-лига
Санчо вряд ли перейдёт в клуб из Турции или Саудовской Аравии
00:49 · Англия. Премьер-лига
Ещё одного игрока «Манчестер Юнайтед» обвинила в насилии его бывшая подруга
00:40 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» арендовал Ндомбеле у «Тоттенхэма» с возможностью выкупа официально
00:29 · Англия. Премьер-лига
Дарвин Нуньес: «Сказал Суаресу, что хочу занять его номер в сборной Уругвая»
00:10 · Англия. Премьер-лига
Давинсон Санчес перешёл в «Галатасарай» официально
00:02 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд высказался о будущем Санчо, вступившего в конфликт с тен Хагом
04 Сентября
23:34 · Англия. Премьер-лига
Клуб Ла Лиги намерен пригласить Марсьяля слухи
23:07 · Англия. Премьер-лига
Ван Бастен: «Отказ Гравенберха выступать за молодёжную сборную Нидерландов – это неприемлемо»
22:44 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг не заменит Грилиша в сборной Англии
22:17 · Англия. Премьер-лига
Ндомбеле прибыл в Турцию – игрок подпишет контракт с «Галатасараем»
22:12 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд не поможет сборной Англии в ближайших матчах официально
Все новости
Рекомендуем