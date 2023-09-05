Дарвин Нуньес: «Сказал Суаресу, что хочу занять его номер в сборной Уругвая»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес хочет выступать под девятым номером в национальной команде.

Прежде чем получить «девятку» в сборной Уругвая, 24-летний футболист попросил одобрения у Луиса Суареса, выступавшего под этим номером ранее: «Я сказал Суаресу, что хочу играть под девятым номером и буду выкладываться изо всех сил, как это делал он. Он не стал возражать. Конечно, если он вернётся, то «девятка» снова перейдёт к нему», – цитирует UruguayanHeroes Нуньеса, забившего три гола в 16 поединках за Уругвай.

9 сентября уругвайцы сыграют против соперников из Чили, а 12-го числа будут противостоять сборной Эквадора.