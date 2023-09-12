Бывший нидерландский футболист: «Не считаю ван Дейка хорошим защитником»

Бывший нидерландский игрок Йохан Дерксен высказался об уровне центрального защитника Виргила ван Дейка.

Согласно распространённому мнению, нынешний капитан «Ливерпуля» и сборной Нидерландов в последние годы показывает не лучшую по собственным меркам игру. Как считает Дерксен, центрбек и ранее не был выдающимся игроком: «Ван Дейк находится на последнем издыхании, ему трудно поддерживать уровень. Я никогда не видел в нём звезду. Да, он хорошо выглядит, но он не кажется мне очень хорошим защитником. Его сильной стороной всегда была только игра на втором этаже», – цитируют английские СМИ экс-футболиста, выступавшего в 60-е и 70-е годы.