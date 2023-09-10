Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассматривается на пост рулевого сборной Германии.

Немецкая национальная команда показывает неубедительные результаты под руководством Ханса-Дитера Флика в преддверии домашнего для себя Евро-2024. Будущее нынешнего наставника «бундестим» остаётся неопределённым. По данным журналиста Яна Ааге Фьортофта, руководители сборной Германии мечтают о том, чтобы до начала чемпионата Европы коллектив возглавил Клопп. Вероятно, специалисту предложат совмещать работу с должностью в «Ливерпуле», однако он вряд ли ответит согласием.

Контракт Юргена Клоппа с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2026 года.