Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Спортивный директор «Штутгарта»: «Мы не планировали отпускать Эндо, но он очень хотел в «Ливерпуль»

15 Сентября 2023 • 21:55 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
1 6.40 X 4.80 2 1.50
Через 15 ч. 28 мин.

В «Штутгарте» прокомментировали недавний трансфер полузащитника Ватару Эндо в «Ливерпуль».

Гранд Английской премьер-лиги приобрёл 30-летнего игрока 18 августа, заплатив за трансфер порядка 20 млн евро.

«Мы не собирались отпускать Ватару этим летом. Мы узнали об интересе со стороны «Ливерпуля» всего за несколько часов до того, как поступило официальное предложение. Эндо очень хотел, чтобы сделка состоялась, несмотря на наше намерение продлить с ним контракт», – цитируют английские СМИ спортивного директора «Штутгарта» Фабиана Вольгемута.

Ватару Эндо успел провести три матча за «Ливерпуль», в двух случаях выйдя на поле со скамейки запасных.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль трансферы футбола - лето 2023 Штутгарт Ватару Эндо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.09.23 в 14:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ливерпуль Ливерпуль
6.20 4.20 1.58
Видео
16.09.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
8.40 4.70 1.44
Видео
16.09.23 в 17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.86 3.70 4.50
Видео
16.09.23 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брайтон Брайтон
1.98 3.75 3.90
Видео
16.09.23 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.37 5.20 9.40
Видео
16.09.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Лутон Таун Лутон Таун
1.72 3.90 5.20
Видео
16.09.23 в 19:30
Ньюкасл Ньюкасл
Брентфорд Брентфорд
1.58 4.40 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Сентября
22:41 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби высказался о состоянии Фати
21:55 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Штутгарта»: «Мы не планировали отпускать Эндо, но он очень хотел в «Ливерпуль»
21:25 · Англия. Премьер-лига
Хау рассказал, насколько серьёзна травма Тонали
21:15 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Врачи хорошо выполнили свою работу»
20:24 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы очень близки к новому контракту с Эдегором»
20:08 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» не заслуживал поражения от «Арсенала»
20:07 · Англия. Премьер-лига
Все, кроме Парти, могут сыграть за «Арсенал» против «Эвертона»
19:58 · Англия. Премьер-лига
«Истанбул Башакшехир» арендовал у «Ноттингем Форест» Денниса, которым интересовался ЦСКА официально
19:54 · Англия. Премьер-лига
Почеттино жалуется на обилие травм
19:20 · Англия. Премьер-лига
​Клопп высказался о состоянии Александер-Арнольда
18:46 · Англия. Премьер-лига
​Клопп раскрыл правду об уходе Хендерсона
18:31 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг высказался о критике Магуайра
18:20 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу поддержал Ришарлисона
18:13 · Англия. Премьер-лига
​«Фулхэм» будет готов продать Палинью «Баварии», несмотря на новый контракт
18:05 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг – о Санчо: «Строгие правила – это то, о чём меня просил клуб»
Все новости
Рекомендуем