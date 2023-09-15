Спортивный директор «Штутгарта»: «Мы не планировали отпускать Эндо, но он очень хотел в «Ливерпуль»

В «Штутгарте» прокомментировали недавний трансфер полузащитника Ватару Эндо в «Ливерпуль».

Гранд Английской премьер-лиги приобрёл 30-летнего игрока 18 августа, заплатив за трансфер порядка 20 млн евро.

«Мы не собирались отпускать Ватару этим летом. Мы узнали об интересе со стороны «Ливерпуля» всего за несколько часов до того, как поступило официальное предложение. Эндо очень хотел, чтобы сделка состоялась, несмотря на наше намерение продлить с ним контракт», – цитируют английские СМИ спортивного директора «Штутгарта» Фабиана Вольгемута.

Ватару Эндо успел провести три матча за «Ливерпуль», в двух случаях выйдя на поле со скамейки запасных.