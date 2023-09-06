Нападающий Жоау Фелиш мог оказаться в «Ливерпуле» вместо Дарвина Нуньеса.

Форвард мадридского «Атлетико» давно решил покинуть клуб, но сделал это лишь в последний день трансферного окна, когда «Барселона» смогла оформить аренду. По сведениям Mundo Deportivo, ранее Фелиш мог оказаться в «Ливерпуле»: английский клуб предлагал «матрасникам» Дарвина Нуньеса в обмен на португальского нападающего, однако последний не одобрил сделку – он был сосредоточен на варианте с переходом в «Барселону».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дарвина Нуньеса в 65 млн евро, а Жоау Фелиша – в 50 млн.