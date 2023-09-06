Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассмотрит предложения из Англии.

Действующий трудовой договор звёздного француза с «ПСЖ» истекает следующим летом, и главным претендентом на игрока, как и прежде, считается мадридский «Реал». Тем не менее, по данным L'Equipe, Мбаппе также открыт для идеи перехода в «Ливерпуль». Мерсисайдцы с недавних пор называются прессой одними из конкурентов «королевского клуба» в борьбе за 24-летнего форварда.

Килиан Мбаппе по-прежнему не заинтересован в продлении контракта с «ПСЖ». Если ситуация не изменится, по окончании сезона он станет свободным агентом.