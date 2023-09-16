Салах набрал 200 баллов по системе «гол+пас» за «Ливерпуль» в АПЛ

Завершился матч пятого тура Английской премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем». Волевую победу со счётом 3:1 одержали подопечные Юргена Клоппа.

Наибольший вклад в успех своей команды внёс нападающий Мохамед Салах, который отметился тремя результативными передачами партнёрам по команде. Таким образом, египтянин смог преодолеть отметку в 200 результативных действий за «Ливерпуль» в АПЛ. Для этого ему понадобилось провести 223 игры.

По данным телеграм-канала Opta Sports, только француз Тьерри Анри набирал 200 результативных действий быстрее за один клуб в истории лиги (206 матчей за «Арсенал»).