Футболист «Брайтона» Каору Митома попал на радары европейских топ-клубов.

Японский вингер, широко известный своим дриблингом, давно связан с возможным переходом в «Манчестер Сити». По данным 90min, помимо «горожан», сохраняющих интерес к 26-летнему игроку, в числе претендентов фигурируют «Барселона», «Наполи» и «Ливерпуль». Переход может состояться в одно из двух будущих трансферных окон.

Согласно оценке специалистов Transfermarkt, стоимость Каору Митомы составляет 32 млн евро. В текущем сезоне лидер атаки «Брайтона» записал себе в актив один забитый мяч и три ассиста в рамках Премьер-лиги.