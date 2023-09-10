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Четыре топ-клуба претендуют на вингера «Брайтона» Митому слухи

10 Сентября 2023 • 02:58 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
16.09 14:30

Футболист «Брайтона» Каору Митома попал на радары европейских топ-клубов.

Японский вингер, широко известный своим дриблингом, давно связан с возможным переходом в «Манчестер Сити». По данным 90min, помимо «горожан», сохраняющих интерес к 26-летнему игроку, в числе претендентов фигурируют «Барселона», «Наполи» и «Ливерпуль». Переход может состояться в одно из двух будущих трансферных окон.

Согласно оценке специалистов Transfermarkt, стоимость Каору Митомы составляет 32 млн евро. В текущем сезоне лидер атаки «Брайтона» записал себе в актив один забитый мяч и три ассиста в рамках Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Манчестер Сити Наполи Брайтон Каору Митома трансферы футбола - лето 2024
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