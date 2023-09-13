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Экс-игрок сборной Аргентины: «Ромеро в 10 раз лучше ван Дейка»

13 Сентября 2023 • 22:44 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
1 7.00 X 5.00 2 1.45
16.09 14:30

Бывший аргентинский футболист Хорхе Бурручага оценил способности центрального защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро.

Капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк на протяжении долгих лет считается одним из лучших центрбеков в мире, однако, по мнению Бурручаги, его соотечественник значительно превосходит нидерландца: «Люди говорят, что ван Дейк – лучший защитник в мире, но Ромеро в десять раз лучше. Как правило, игроки этой позиции не слишком быстры, однако у Кристиана есть всё, включая скорость. Он феноменален», – цитирует Sport Witness знаменитого экс-полузащитника сборной Аргентины.

Напомним, что недавно Лионель Месси назвал Кристиана Ромеро лучшим защитником в мире.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Виргил Ван Дейк Кристиан Ромеро Хорхе Бурручага
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