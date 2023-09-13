Экс-игрок сборной Аргентины: «Ромеро в 10 раз лучше ван Дейка»

Бывший аргентинский футболист Хорхе Бурручага оценил способности центрального защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро.

Капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк на протяжении долгих лет считается одним из лучших центрбеков в мире, однако, по мнению Бурручаги, его соотечественник значительно превосходит нидерландца: «Люди говорят, что ван Дейк – лучший защитник в мире, но Ромеро в десять раз лучше. Как правило, игроки этой позиции не слишком быстры, однако у Кристиана есть всё, включая скорость. Он феноменален», – цитирует Sport Witness знаменитого экс-полузащитника сборной Аргентины.

Напомним, что недавно Лионель Месси назвал Кристиана Ромеро лучшим защитником в мире.