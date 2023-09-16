​Клопп: «Первый тайм был настолько плохим, что второй не мог быть хуже»

В субботу «Ливерпуль» обыграл на выезде «Вулверхэмптон» на выезде со счётом 3:1. После игры комментарий дал рулевой мерсисайдцев Юрген Клопп.

«В первом тайме хорошо следующее: он был настолько плохим, что второй не мог быть хуже. Мы хотели начать совершенно по-другому, но по какой-то причине у ребят это не получилось. Вы видели низкий уровень энергии у Макаллистера и других игроков, у них были проблемы. Я не мог сделать пять замен в перерыве, поэтому решил изменить систему, добавить игрока для повышения скорости впереди.

Мы изменили почти всё, и это сработало. Первый тайм был плохим, а второй был действительно хорошим. Я не хочу видеть такие выступления каждую неделю, но сегодня я рад набору этих огромных, огромных трёх очков», - сказал Клопп TNT Sports.