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​Ван Дейк дисквалифицирован и оштрафован

08 Сентября 2023 • 18:20 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
16.09 14:30

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк столкнулся с наказанием. Как сообщает в социальных сетях журналист Пол Джойс, капитан «красных» дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 100 тысяч фунтов. Ван Дейк признал, что действовал ненадлежащим образом и использовал оскорбительные слова в адрес арбитра после удаления в недавнем матче Премьер-лиги против «Ньюкасла» (победа мерсисайдцев 2:1). С тех пор Виргил пропустил одну игру чемпионата.

Ближайший матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Вулверхэмптона» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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