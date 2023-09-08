​Ван Дейк дисквалифицирован и оштрафован

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк столкнулся с наказанием. Как сообщает в социальных сетях журналист Пол Джойс, капитан «красных» дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 100 тысяч фунтов. Ван Дейк признал, что действовал ненадлежащим образом и использовал оскорбительные слова в адрес арбитра после удаления в недавнем матче Премьер-лиги против «Ньюкасла» (победа мерсисайдцев 2:1). С тех пор Виргил пропустил одну игру чемпионата.

Ближайший матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Вулверхэмптона» на выезде.