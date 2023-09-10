«Брайтон» рассчитывает подписать с Митомой новый контракт, несмотря на интерес топ-клубов

«Брайтон» не теряет надежд продлить контракт со своим вингером Каору Митомой. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «чайки» всё ещё надеются подписать с 26-летним японцем долгосрочное соглашение, несмотря на интерес со стороны топ-клубов Английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Митома интересен «Манчестер Сити» и «Ливерпулю». Японец имеет контракт с «Брайтоном» до 2025 года. Если футболист не продлит его до следующего лета, «чайки» могут быть вынуждены отпустить его по скидке, чтобы не потерять потом бесплатно.

Митома в новом сезоне успел записать на свой счёт гол и три результативные передачи в Английской премьер-лиге.