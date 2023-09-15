​Клопп высказался о состоянии Александер-Арнольда

Защитник Трент Александер-Арнольд получил травму в недавнем матче Премьер-лиги против «Астон Виллы». Из-за повреждения футболист не ездил в расположение сборной Англии. Рулевой «красных» Юрген Клопп дал комментарий по поводу состояния футболиста.

«Трент пока недоступен. Он ещё не тренировался с командой, и ему нужно время. Это не самая тяжёлая травма подколенного сухожилия, но она не может зажить за две недели. Он уже бегает, и мы надеемся, что в начале новой недели он начнёт работать с мячом. Потом мы будем двигаться дальше», - сказал Клопп журналистам.

В субботу, 16 сентября, «Ливерпуль» сыграет против «Вулверхэмптона» на выезде.