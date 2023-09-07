«Барселона» в январе хочет подписать опорника, у клуба несколько вариантов

Каталонская «Барселона» в январское трансферное окно будет пытаться подписать нового опорного полузащитника. По сообщениям от журналиста Рожера Торелло, у «сине-гранатовых» есть сразу несколько вариантов на усиление этой позиции.

Источник сообщает, что «Барселона» рассматривает Жоау Палинью из «Фулхэма», Тьяго Алькантару из «Ливерпуля», Жоржиньо из «Арсенала», а также Адриена Рабио из туринского «Ювентуса». У последних двух, к слову, в конце сезона заканчиваются контракты. Это может позволить «Барселоне» получить существенную скидку.

Напомним, ушедший летом Серхио Бускетс был заменён Ориолем Ромеу, который прибыл из «Жироны».