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«Барселона» в январе хочет подписать опорника, у клуба несколько вариантов

07 Сентября 2023 • 15:11 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
16.09 14:30

Каталонская «Барселона» в январское трансферное окно будет пытаться подписать нового опорного полузащитника. По сообщениям от журналиста Рожера Торелло, у «сине-гранатовых» есть сразу несколько вариантов на усиление этой позиции.

Источник сообщает, что «Барселона» рассматривает Жоау Палинью из «Фулхэма», Тьяго Алькантару из «Ливерпуля», Жоржиньо из «Арсенала», а также Адриена Рабио из туринского «Ювентуса». У последних двух, к слову, в конце сезона заканчиваются контракты. Это может позволить «Барселоне» получить существенную скидку.

Напомним, ушедший летом Серхио Бускетс был заменён Ориолем Ромеу, который прибыл из «Жироны».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ювентус Фулхэм Барселона Арсенал Лондон Тьяго Алькантара Жоржиньо Адриен Рабио Жоау Палинья
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