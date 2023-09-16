​Клопп – о матче в 12:30: «Если я скажу хоть слово, весь мир скажет: «Он опять ноет»

В субботу «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». У рулевого «красных» Юргена Клоппа спросили, не сложно ли после международной паузы начинать игру в 12:30 по британскому времени.

«Вы серьёзно задаёте такой вопрос? Как вы думаете, есть ли разница, если футболист 30 часов назад играл в Боливии? Футболистам не хватает времени на восстановление.

До весны у нас четыре международных перерыва, и после двух из них мы играем в 12:30. Если я скажу хоть слово об этом, весь мир скажет: «Он опять начинает ныть». Но у нас в Южной Америке за сборные выступали игроки, которых я ещё не видел, а матч через 24 часа», - сказал Клопп журналистам накануне.