​Клопп рассказал, как чуть не стал трезвенником в прошлом сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в шутку рассказал, как в прошлом сезоне он чуть не стал трезвенником.

«Я пью пиво только тогда, когда мы выигрываем гостевую игру. В прошлом году я чуть не стал трезвенником! Так, конечно, лучше», - сказал Клопп после гостевой победы над «Вулверхэмптоном» со счётом 3:1. Слова немецкого специалиста приводит talkSPORT.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт в четверг, 21 сентября. Команда Юргена Клоппа в этот день будет играть против клуба ЛАСК в первом туре группового этапа Лиги Европы.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.