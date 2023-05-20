Купер: «Горжусь победой над «Арсеналом»

Главный тренер «Нотингем Форест» Стив Купер высказался о победе над «Арсеналом» (1:0), которая позволила клубу сохранить прописку в английской Премьер-лиге.

«Невероятно горжусь этим выступлением, мы показали невероятное желание, которое принесло нам победу. Это то, что мы хотели получить сегодня, болельщики и команда заслужили такой результат.

Невозможно сравнить эти эмоции с чем-то, сохранить прописку в лиге, подписав такое количество игроков – это невероятно. В самом начале сезона я понимал, что мы испытаем весь спектр эмоций от побед до поражений, от удачных серий до неудачных. Я понимал, что нам нужно просто продолжать работать и строить команду, результат в итоге придёт», - приводит слова Купера MOTD.