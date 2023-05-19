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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нельсон отклонил третье предложение «Арсенала» по новому контракту

19 Мая 2023 • 12:42 Комментировать
Ноттингем Форест
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Арсенал
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20.05 19:30

Полузащитник «Арсенала» Рейсс Нельсон отклонил очередное предложение руководства по поводу нового контракта, которое стало уже третьим по счёту. По информации от журналиста Гари Джейкоба, футболисту не понравились предложенные условия.

Главным приоритетом для Нельсона является получение стабильной игровой практики, что на «Эмирейтс» ему гарантировать не могут. Рейсс склоняется к тому, чтобы покинуть «Арсенал» на правах свободного агента и отправиться туда, где ему будет обеспечено стабильное место в основе.

Англичанина ранее связывали сразу с тремя клубами из итальянской Серии А – «Миланом», «Ромой» и «Аталантой».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Рейсс Нельсон
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