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«Арсенал» сделал третье предложение Нельсону по новому контракту

17 Мая 2023 • 14:21 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Арсенал
20.05 19:30

Лондонский «Арсенал» в очередной раз обратился к своему полузащитнику Рейссу Нельсону с предложением о продлении контракта. По информации от журналиста Джеймса Бенджа, это предложение стало уже третьим, которое футболист получил от «канониров».

Напомним, Нельсон в нынешнем сезоне получает мало игровой практики, из-за чего хочет покинуть команду в конце сезона на правах свободного агента. У футболиста заканчивается контракт с «Арсеналом».

Нельсон в этом сезоне записал на свой актив три гола и два ассиста в чемпионате Англии. 23-летний полузащитник входит в сферу интересов «Милана», который не прочь подписать игрока свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Рейсс Нельсон
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