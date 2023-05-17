«Арсенал» сделал третье предложение Нельсону по новому контракту

Лондонский «Арсенал» в очередной раз обратился к своему полузащитнику Рейссу Нельсону с предложением о продлении контракта. По информации от журналиста Джеймса Бенджа, это предложение стало уже третьим, которое футболист получил от «канониров».

Напомним, Нельсон в нынешнем сезоне получает мало игровой практики, из-за чего хочет покинуть команду в конце сезона на правах свободного агента. У футболиста заканчивается контракт с «Арсеналом».

Нельсон в этом сезоне записал на свой актив три гола и два ассиста в чемпионате Англии. 23-летний полузащитник входит в сферу интересов «Милана», который не прочь подписать игрока свободным агентом.